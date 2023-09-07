В Госдуме предложили выплачивать россиянам 13-ю пенсию

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) внес на рассмотрение палаты законопроект об установлении ежегодной дополнительной пенсионной выплаты всем пенсионерам перед их днем рождения. Документ размещен в думской электронной базе.

Автор разработал законопроект "О ежегодной выплате 13-й пенсии", согласно которому она будет выплачиваться всем пенсионерам перед днем рождения. Выплата будет осуществляться в том же размере, в котором пенсионер уже получает пенсию, порядок такой выплаты установит Минтруд РФ.

По мнению разработчика проекта, дополнительная выплата позволит пенсионерам достойно отметить праздник, приобрести себе подарок или отдохнуть.