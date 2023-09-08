Во втором квартале покупательная способность россиян превысила досанкционный уровень. Об этом говорится в опубликованных данных Росстата.

В апреле-июне 2023 года соотношение среднедушевых денежных доходов населения с прожиточным минимумом выросло до 332,5 процента (средний доход составляет 3,33 величины прожиточного минимума). В аналогичном квартале 2021 года этот показатель, характеризующий покупательную способность населения, был равен 331,6 процента, а в 2022-м снижался до 317 процентов. Сравнение год к году более корректное, так как показатель доходов имеет сезонный характер.

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Раньше величина прожиточного минимума зависела от стоимости потребительской корзины с основными продуктами питания, непродовольственными товарами и услугами, включая коммунальные. Однако в 2021 году Росстат изменил методику расчета, прожиточный минимум стал равняться 44,2 процента от медианного среднедушевого дохода двухлетней давности.

В 2023 и 2024 годах власти решили отойти от этой методики из-за опережающего роста цен и рассчитали прожиточный минимум на уровне прогнозных границ бедности — то есть проиндексировали на инфляцию последний прожиточный минимум, определенный по старым методам (за последний квартал 2020 года). С 2021 года размер прожиточного минимума устанавливается не раз в квартал, а ежегодно, от его размера зависят социальные выплаты. В 2023 году он составляет 14 375 рублей.

При этом возможность сравнения показателей сохраняется, заявили в Росстате РБК. Так, по данным с 2013 года, во втором квартале текущего года соотношение среднедушевых денежных доходов населения и величины прожиточного минимума достигло максимального значения за десять лет в аналогичные периоды.

Рост денежных доходов опережает инфляцию, что и отражается на приросте реальных доходов. Профессор Финансового университета при правительстве Александр Сафонов объяснил, что повышение покупательной способности объясняется снижением безработницы и ростом зарплат.

Однако эта тенденция имеет пределы, так как повышение стоимости заемных денег для бизнеса после увеличения ключевой ставки ЦБ ограничит компаниям возможности дальнейшего повышения зарплат сотрудникам, добавил он. Еще одним ограничительным фактором станет стабилизация курса национальной валюты, за которой последует остановка роста цен на импортные товары — а значит, потолок цен появится и у российских компаний. Сафонов спрогнозировал замедление роста зарплат россиян во втором полугодии 2024 года.