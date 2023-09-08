Финансист назвал пять главных ошибок начинающего инвестора

Начинающие инвесторы начинают торговать на короткий срок, и это одна из ошибок неопытных финансистов. Об этом в разговоре с «Газетой.Ru» заявил лидер инвестиционного направления банка «Точка» Александр Троицкий.

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Первой ошибкой он назвал торговлю на бирже в течение одного дня в надежде сыграть на колебаниях цен. Сегодня невозможно уследить за всеми сигналами, в то время как роботы торгуют куда лучше людей, следя за рынком 24 часа в сутки.

Второй ошибкой он назвал отсутствие осознанной стратегии. Он счел необходимой иметь цель инвестиций.

«Нужна цель инвестиций - расти чуть выше инфляции без риска, расти намного быстрее инфляции с повышенным риском или сыграть в «рулетку» и поставить все на пару-тройку акций - с увеличением активов в три-четыре раза, но и с риском потери всех денег», - сказал он.

Третьей ошибкой является принятие решение на основе интуиции, а не статистики. Перед игрой на бирже инвестору следует оценить перспективность, изучить отчеты банков и компаний, и взвесить все «за» и «против».

Четвертой ошибкой он назвал инвестиции денег, которые в скором времени могут потребоваться на жизнь.