Экономист объяснил снятие ограничений на продажу наличной валюты россиянам

Говоря о наличии валюты в банках, нужно понимать, что часть средств находится просто на их счетах (пассивы), они учтены в валюте, а другая часть средств - эта та валюта, которая находится непосредственно в кассах банков в виде наличных. В свое время ограничение для банков на продажу наличной валюты населению было введено, поскольку тогда шла речь о первой реакции на санкции и запрет на ввоз в Россию наличных долларов и евро. Это сделали, чтобы не было ажиотажных набегов на кассы банков, чтобы люди не изымали деньги в наличной форме. Ведь если у банков истощились бы ресурсы наличных средств, то это могло вызвать панику и прочие нежелательные ажиотажные вещи. Однако сейчас такой опасности нет, поэтому в ЦБ убрали упоминание о том, что банкам разрешено продавать населению только ту валюту, которая поступила в кассы после 9 апреля 2022 года.

Михаил Беляев Кандидат экономических наук