Экономист объяснил снятие ограничений на продажу наличной валюты россиянам
Финансовый аналитик Михаил Беляев в разговоре с Рамблером прокомментировал решение ЦБ по отмене ограничений на продажу наличной валюты россиянам.
Ранее Банк России разрешил кредитным организациям продавать гражданам наличные доллары и евро без ограничений. Об этом сообщалось в пресс-релизе регулятора. Из сообщения ЦБ пропала фраза о том, что банки могут продавать только ту валюту, которая поступила в их кассы с 9 апреля 2022 года. В предыдущих релизах, которые касались данных мер, она присутствовала.
Говоря о наличии валюты в банках, нужно понимать, что часть средств находится просто на их счетах (пассивы), они учтены в валюте, а другая часть средств - эта та валюта, которая находится непосредственно в кассах банков в виде наличных. В свое время ограничение для банков на продажу наличной валюты населению было введено, поскольку тогда шла речь о первой реакции на санкции и запрет на ввоз в Россию наличных долларов и евро. Это сделали, чтобы не было ажиотажных набегов на кассы банков, чтобы люди не изымали деньги в наличной форме. Ведь если у банков истощились бы ресурсы наличных средств, то это могло вызвать панику и прочие нежелательные ажиотажные вещи. Однако сейчас такой опасности нет, поэтому в ЦБ убрали упоминание о том, что банкам разрешено продавать населению только ту валюту, которая поступила в кассы после 9 апреля 2022 года.Михаил БеляевКандидат экономических наук
Вместе с тем регулятор оставил ограничения, согласно которым россияне могут снимать только валюту, поступившую на их счета до 9 марта 2022 года. Сумма снятия не может быть выше 10 тыс. долларов или эквивалентной суммы в евро, отметил экономист.
"Но, на мой взгляд, назвать это серьезным ограничением трудно, потому что для подавляющего большинства людей 10 тыс. долларов в месяц - это та сумма, которая вполне может удовлетворить их текущие потребности. Полагаю, это ограничение оставили, чтобы оно дисциплинировало рынок, чтобы оборот происходил в регулятивных рамках", — сказал эксперт.
В Центробанке ранее заявили, что россияне в августе продали валюту на общую сумму 42,1 млрд рублей.