Более половины россиян формируют накопления в валюте

"Одним из ключевых трендов 2023 года является пик востребованности юаня, в том числе и в регионах. В Екатеринбурге и Ростове-на-Дону доля держателей китайской валюты превышает 60%. По мнению более 41% россиян, юань является эффективным инструментом для вложений, так как экономика Китая будет расти, а вслед за ней укрепится и сама валюта. Еще 30% считает, что юань в перспективе может стать резервной мировой валютой. Кроме того, среди преимуществ отмечают и то, что юань можно свободно купить и продать в банке или на бирже. Так, 35% респондентов отметили, что на данный момент не имеют сбережений в юанях, но готовы расширить свой инвестиционный портфель в ближайшие несколько лет китайской валютой", - указали авторы опроса.