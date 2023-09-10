В АТОР рассказали об особенностях системы «все включено» в отелях ОАЭ
В Ассоциации туроператоров рассказали, что в ОАЭ только треть гостиниц предлагает сервис «все включено».
В АТОР отметили, что большая часть гостиниц, предлагающих подобный сервис, сосредоточена в эмиратах Рас-эль-Хайма, Фуджейра, Аджман.
В систему входят завтрак, обед и ужин по системе «шведский стол», в некоторых барах могут также предложить бесплатные безалкогольные напитки.
Алкогольные напитки являются платными, банка пива обойдется в $10, за коктейль придется выложить $15, стоимость бокала вина начинается с $20.
Туроператоры пояснили, что есть еще одно отличие сервиса «все включено» в ОАЭ от турецкого формата. За многие услуги, в частности, за посещение хамамов, придется платить, заметили в ассоциации.
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