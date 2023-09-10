В АТОР рассказали об особенностях системы «все включено» в отелях ОАЭ

В Ассоциации туроператоров рассказали, что в ОАЭ только треть гостиниц предлагает сервис «все включено».

© Unsplash

В АТОР отметили, что большая часть гостиниц, предлагающих подобный сервис, сосредоточена в эмиратах Рас-эль-Хайма, Фуджейра, Аджман.

В систему входят завтрак, обед и ужин по системе «шведский стол», в некоторых барах могут также предложить бесплатные безалкогольные напитки.

Алкогольные напитки являются платными, банка пива обойдется в $10, за коктейль придется выложить $15, стоимость бокала вина начинается с $20.