Глава ВТБ призвал ограничить рублевые переводы за границу

"Просто надо понимать, что мы живем не в мирное время. <...> Допустим, вы решили перевести деньги за рубеж: введены ограничения на $1 млн в месяц, а по рублям переводите, сколько хотите. <...> Вы перевели миллиард в Армению, и он тут же возвращается в обмен на доллары. Вот эту возможность надо закрыть, например", - сказал Костин.