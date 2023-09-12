Эксперты рассказали об уловках мошенников в бархатный сезон

Бархатный сезон — время, когда многие россияне планируют свои отпуска и ищут выгодные предложения. Этим пользуются мошенники, которые пытаются заработать на желании туристов сэкономить. Как сообщает газета «Известия», нередко злоумышленники создают поддельные сайты турагентств, отелей и компаний, получая данные карт и деньги со счета.

Как рассказали кураторы платформы по борьбе с мошенниками «Мошеловка», обычно на таких страницах можно увидеть красивые картинки и большие скидки. Оплачивая на них туры, отели или билеты на самолеты, человек отдает свои данные и деньги мошенникам.

Преступники работают и в социальных сетях. Там они могут представляться сотрудниками отелей или гостевых домов — так они выманивают деньги за «бронь». Иногда мошенники выдают себя за представителей авиакомпаний и предлагают приобрести «служебные билеты» с серьезной скидкой. В Telegram злоумышленники подделывают профили настоящих турагентов. От их имени они переписываются с туристами в чатах, предлагая услуги по организации отдыха.

Одна из новых схем — сообщения якобы от турагентств. Клиенту, который уже оплатил тур, присылают письмо, в котором говорят о сбое в системе. Ему предлагают вернуть деньги после заполнения формы. В ней просят ввести данные карты и личные данные, после чего со счета списывают средства.

Главный специалист отдела комплексных систем защиты информации компании «Газинформсервис» Дмитрий Овчинников также отметил, что большинство схем, которыми пользуются мошенники во время туристического сезона связаны с авиаперелетами и бронированием квартир. В первом случае продаются «дешевые билеты» на рейсы, которых не существует, а во втором — «сдается» дешевое жилье.