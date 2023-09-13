Эксперт оценила нововведения ЦБ в сфере страхования банковских карт

Проблема со страховками банковских карт зачастую заключается в том, что мало кто при их покупке читает текст [в договоре], написанный маленьким шрифтом. Поэтому в этом вопросе важно, чтобы условия страхования были прозрачны. Классический пример - это когда человек покупает страховку на случай мошенничества, а когда этот случай действительно происходит, то данная страховка не работает, потому что человек сам предоставил [злоумышленникам] свои персональные данные. То есть клиент банка, приобретая дополнительный продукт, рассчитывал на одно, а получил другое - страховка оказалась бесполезной... Кроме того, такие страховки в настоящее время зачастую навязываются или дублируются при продаже продуктов. При этом из-за незаметного навязывания страховых услуг, в том числе, дорожают и кредитные услуги. И сейчас политика Банка России сводится к тому, что условия страхования должны быть понятны и прозрачны для человека.

Евгения Лазарева Руководитель проекта ОНФ "За права заемщиков", координатор платформы "Мошеловка"