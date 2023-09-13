Эксперт оценила нововведения ЦБ в сфере страхования банковских карт
Руководитель проекта ОНФ "За права заемщиков", координатор платформы "Мошеловка" Евгения Лазарева в разговоре с Рамблером прокомментировала нововведения российского Центробанка в сфере страхования банковских карт.
Ранее Банк России установил минимальные требования к страхованию банковских карт, которые вступят в силу 1 октября 2023 года. По данным регулятора, полисы добровольного страхования должны включать в себя не только риски утери или повреждения банковской карты, но и защищать россиян от мошеннических списаний средств. В указании ЦБ также отмечается, что из страховки должны быть исключены случаи, когда банки по закону обязаны возмещать сумму операции своему клиенту. Лимит страховой выплаты для таких случаев установлен на уровне 100 тысяч рублей — в пределах этой суммы страховая компания полностью возместит ущерб клиенту. При этом клиент вправе установить более высокий лимит возмещения.
Проблема со страховками банковских карт зачастую заключается в том, что мало кто при их покупке читает текст [в договоре], написанный маленьким шрифтом. Поэтому в этом вопросе важно, чтобы условия страхования были прозрачны. Классический пример - это когда человек покупает страховку на случай мошенничества, а когда этот случай действительно происходит, то данная страховка не работает, потому что человек сам предоставил [злоумышленникам] свои персональные данные. То есть клиент банка, приобретая дополнительный продукт, рассчитывал на одно, а получил другое - страховка оказалась бесполезной... Кроме того, такие страховки в настоящее время зачастую навязываются или дублируются при продаже продуктов. При этом из-за незаметного навязывания страховых услуг, в том числе, дорожают и кредитные услуги. И сейчас политика Банка России сводится к тому, что условия страхования должны быть понятны и прозрачны для человека.Евгения Лазарева Руководитель проекта ОНФ "За права заемщиков", координатор платформы "Мошеловка"
Эксперт сравнила установление Центробанком новых требований к страхованию банковских карт с введением в свое время закона "О потребительском кредите (займе)", который разъяснил многие нюансы в сфере кредитования.
"Раньше условия кредитования были не совсем понятны, а потом появился этот закон, и теперь есть такое понятие как "полная стоимость кредита", теперь человек точно знает, где возникают дополнительные платежи, где возникают штрафы и так далее... И с указанием ЦБ то же самое, только в части страхования", — сказала Лазарева.
Новый формат страхования банковских карт также подразумевает ряд ограничений, на которые будет необходимо обращать внимание при заключении соответствующего договора, отметила она.
"При заключении договора страхования нужно обращать внимание, на какие случаи распространяются его положения. Ведь новые виды мошенничества появляются, грубо говоря, почти ежедневно, и вряд ли все будущие виды мошенничества предусмотрены в каждой страховке", — заявила собеседница.
Вместе с тем Лазарева подчеркнула, что ставшие жертвами мошенников клиенты банков, не приобретавшие полисы добровольного страхования банковских карт, также смогут претендовать на компенсацию ущерба, но для этого им будет необходимо обращаться в правоохранительные органы.
"Такие случаи индивидуальны, они связаны с расследованием случаев мошенничества. Человеку нужно написать заявление в полицию, затем полиция направляет запрос в банк, где подтверждают, что действительно произошел случай мошенничества, а дальше идут оперативные мероприятия. Если мошенника находят, то человеку деньги вернутся, если нет - то нет. Бывает и так, что банк идет на уступки. Например, если клиент банка, взявший кредит, стал жертвой мошенников, и этот случай доказан, то ему порой не начисляют проценты по этому кредиту. Но это не структурированный процесс, он зависит от той ответственности, которую берет на себя кредитная организация. Банки не обязаны идти навстречу клиентам, пострадавшим от мошенников, но могут", — заключила эксперт.
Накануне сообщалось, что в ближайшее время Сбербанк запустит сервис для защиты клиентов от мошенников, действующих через мессенджеры.