ЦБ и Минфин договорились зачесть сроки старых ИИС при открытии ИИС-3

ЦБ и Минфин договорились зачесть сроки старых ИИС для счетов нового типа
Владельцы индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС) первого и второго типа смогут засчитать срок их ведения при открытии ИИС-3, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Банка России и Минфина.
ЦБ отмечает, что это позволит повысить интерес частных инвесторов к ИИС-3.
«По инициативе Банка России в законопроекты включены положения, предусматривающие право инвестора засчитывать срок ведения «старого» ИИС при открытии ИИС-3. Это позволит сократить минимальный период использования ИИС-3″, — пояснили в пресс-службе ЦБ.
В июле председательница ЦБ Эльвира Набиуллина заявляла, что регулятор выступает за то, чтобы срок по счетам, открытым до запуска нового типа, учитывался при трансформации их в ИИС-3.
О возможности плавной трансформации ИИС первого (ИИС-1) и второго типов (ИИС-2) в ИИС-3, в феврале также рассказывали директор департамента финансовой политики Минфина Иван Чебесков и зампред ЦБ Филипп Габуния.
«По сути, ИИС-1 и ИИС-2 в переходный период будут существовать, но открывать новые счета уже будет невозможно. А потом они плавно перейдут в ИИС-3», — рассказывал Чебесков.
ИИС в России появился в 2015 году. Формально – это один тип счета, но с разными видами налоговых вычетов. По ИИС-1 налоговый вычет предоставляется «на входе» — со взносов на счет (максимум можно получить 52 тысячи рублей со взносов на 400 тысяч рублей), по ИИС-2 — «на выходе» (с полученного инвестиционного дохода). Минимальный срок использования ИИС-1 и и ИИС-2 для получения вычетов составляет три года. Индивидуальный инвестиционный счет третьего типа открывается в первый год своего существования на пять лет. Затем, с каждым следующим годом открытия счета минимальный срок будет увеличиваться на один год, пока не достигнет 10 лет. Зато по нему предусмотрен вычет «на входе» и «на выходе».