ЦБ и Минфин договорились зачесть сроки старых ИИС при открытии ИИС-3

ИИС в России появился в 2015 году. Формально – это один тип счета, но с разными видами налоговых вычетов. По ИИС-1 налоговый вычет предоставляется «на входе» — со взносов на счет (максимум можно получить 52 тысячи рублей со взносов на 400 тысяч рублей), по ИИС-2 — «на выходе» (с полученного инвестиционного дохода). Минимальный срок использования ИИС-1 и и ИИС-2 для получения вычетов составляет три года. Индивидуальный инвестиционный счет третьего типа открывается в первый год своего существования на пять лет. Затем, с каждым следующим годом открытия счета минимальный срок будет увеличиваться на один год, пока не достигнет 10 лет. Зато по нему предусмотрен вычет «на входе» и «на выходе».