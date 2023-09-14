Эксперты предупредили об изменении стоимости поездок на такси в России

Эксперты предупреждают о корректировке тарифов на такси в связи с введением в России обязательного страхования ответственности перевозчика перед пассажиром (ОСГОП). Об этом пишут «Известия».

По словам председателя общественного совета по развитию такси Ирины Зариповой, после того как страховка ОСГОП станет обязательной, оформлять ее придется самим владельцам автомобилей такси. Речь идет о таксопарках, индивидуальных предпринимателях и самозанятых, которые оказывают услуги по перевозке пассажиров, указала она. Так, стоимость поездок повысится из-за дополнительных издержек, добавила специалист.

Заместитель председателя межрегионального профсоюза работников общественного транспорта «Таксист» Андрей Попков отметил, что стоимость полиса ОСАГО для такси составляет свыше 100 тыс. рублей. Полис ОСГОП будет стоить намного меньше, однако водители часто по тем или иным причинам меняют машину, поэтому каждый раз им придется приобретать новую страховку. Так, тарифы такси изменятся в большую сторону, отметил специалист.

Летом текущего года Госдумой был принят во втором и третьем (окончательном) чтениях законопроект, который предполагает введение в стране обязательного страхования жизни и здоровья пассажиров такси.