Юрист рассказал, могут ли мошенники взять кредит по чужому паспорту

Мошенники все еще могут взять кредит по оригиналу чужого паспорта — удаленно, используя скан документа или с измененным фото для оформления сделки в отделении банка, рассказал NEWS.ru юрист Олег Дубинин. Эксперт подчеркнул, что по ксерокопии паспорта подобные действия сейчас практически невозможны благодаря действиям финансовых организаций.

«Схемы усложняются, мошенники быстро адаптируются. При этом банки также делают шаги по пресечению мошеннических схем. Взять кредит по ксерокопии паспорта сейчас практически невозможно. Но использовать оригинал чужого паспорта – вполне возможно. Тут действуют двумя путями: получение кредита удаленно, используя скан чужого паспорта или изменение фото в паспорте для получения кредита в отделении банка», — добавил Дубинин.

Он отметил, что если гражданин оказался в подобной ситуации — на него оформили подобным образом кредит — не стоит себя «хоронить», необходимо обратиться в полицию и заявить о мошеннических действиях. Силовики должны провести расследование и установить все фактические обстоятельства дела и, возможно, выйти на самих злоумышленников.