Россиянам с маленькой зарплатой дали советы по накоплению денег

Накопить существенную сумму возможно даже при маленькой зарплате, заявила директор по маркетингу приложения «Шерри» Ольга Пыжова. Она поделилась советами по сбережениям в беседе с Life.

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Она порекомендовала россиянам откладывать по 10 процентов с ежемесячного дохода на специальный счет. Даже при зарплате 50 тысяч рублей в месяц таким образом за год можно накопить 60 тысяч рублей, отметила она. Также она рассказала о возможности подключить «копилку» к счету — такие банковские сервисы автоматические переводят фиксированную долю или сумму с зарплаты. Возможно настроить и пополнение счета в виде процента от каждой траты, который назначается самостоятельно, объяснила маркетолог.

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Пыжова предложила откладывать деньги от несовершенных покупок. Если вы смогли удержаться от ненужной траты — переведите ее сумму на сберегательный счет, посоветовала она. Эксперт также рассказала россиянам о «челлендже 365». Для участия в нем необходимо каждый день откладывать сумму, равную порядковому числу каждого дня в году: один рубль 1 января, а 31 декабря — 365 рублей. Такой вызов самому себе позволит накопить за год 66 795 рублей, подсчитала она.

Маркетолог также предложила переводить в конце каждого дня на сберегательный счет «хвостики» от всей оставшейся суммы, округляя ее до десятков, сотен или тысяч рублей. Она также призвала не забывать о возможности найти дополнительный источник дохода — можно превратить свое хобби в работу, а продавать свои товары или услуги на специальных сайтах-агрегаторах. Кроме того, Пыжова напомнила об использовании скидочных карт в магазинах, которые помогают сэкономить.

Специалист подчеркнула, что важно не поддаваться на уловки мозга и начать копить сейчас, вместо того чтобы откладывать такое решение до следующего месяца или зарплаты. По ее словам, даже 50 или 200 рублей — это лучше, чем ничего.