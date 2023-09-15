В России может подорожать сотовая связь

Абоненты МТС массово стали получать сообщения о повышении тарифов за услуги. Оператор предупреждает, что с 28 сентября абонентская плата увеличится на 59 рублей. Об этом говорится на официальном сайте ФАС. Вслед за МТС ежемесячный платеж поднимут и остальные члены большой четверки. Такое мнение «Парламентской газете» выразили эксперты.

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Кто первый моргнет

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В среднем цены на ряд тарифных планов могут МТС вырасти на 10-12 процентов. Платить больше за те же услуги абоненты начнут уже с 28 сентября. В компании объяснили подорожание абонентской платы увеличением расходов на модернизацию инфраструктуры из-за роста трафика.

Телеком-эксперт Эльдар Муртазин отметил, что по законодательству операторы сотовой связи имеют право повышать цены на свои услуги не чаще, чем раз в год. Первым ход на этой шахматной доске сделал МТС.

«Это только один оператор так заявил. А остальные три? Они молчат. Тут игра «кто первый моргнет». Начинает сначала поднимать один оператор, дальше подтягиваются все остальные, потому что они все живут в одинаковых условиях», — сообщил «Парламентской газете» Муртазин.

Официально информацию, на сколько именно подорожают тарифы, МТС нигде не опубликовал, предупредив лишь тех пользователей, кого это повышение коснется. Такие абоненты получили СМС-сообщения и push-уведомления на свой мобильный, что с конца месяца им придется платить на 30-59 рублей больше. Изменении коснется тарифов «Smart Выгодный», «Smart для своих» и «НЕТАРИФ».

Реакция может последовать

После получения большого количества жалоб от абонентов МТС, Федеральная антимонопольная служба проанализирует правомерность роста тарифов и направит оператору связи запрос с целью установления обстоятельств повышения цен. «В случае выявления нарушений антимонопольного законодательства, ФАС России примет меры реагирования», — сообщает «Российская газета» со ссылкой на антимонопольщиков.

На обращения «Парламентской газеты» к большой четверке, в Tele2 сообщили, что от комментариев воздержатся, а в пресс-службе МТС — что кроме официальной информации о «подорожании расходов на модернизацию инфраструктуры из-за роста трафика» ничего больше сказать не могут. Другие операторы отделались молчанием.

Если ФАС сочтет положение МТС на рынке доминирующим, или обозначит данный рост цен, как результат картельного сговора, то организация сможет признать повышение необоснованным и возбудить дело против операторов, а также прописать оборотный штраф и призвать снизить цены до предшествующего уровня. Об этом «Парламентской газете» рассказал кандидат экономических наук, директор Института повышения конкурентоспособности Алексей Ульянов.