Россиянам дали совет по вкладам после повышения ключевой ставки

После повышения ключевой ставки Центральным банком (ЦБ) России до 13 процентов будет выгодно открыть долгосрочный вклад или депозит. Такой совет по сбережениям в разговоре с «Лентой.ру» дала главный экономист Альфа банка Наталия Орлова . Она также спрогнозировала дальнейшую судьбу показателя.

Похоже, что ЦБ дальше, скорее, будет либо паузу держать на этом уровне, либо небольшое повышение, но уже похоже, что это близко к пику. Сейчас хороший момент, чтобы делать долгосрочные депозиты, чтобы фиксировать ставку, которую банки сейчас готовы предлагать, - Наталия Орлова

«Валюта не совсем связана со ставкой, потому что сейчас курс определяется в меньшей степени потоками капиталов, а больше условиями на товарных рынках. По курсу, я думаю, до конца года мы будем в интервале 95-100», — добавила она.

15 сентября на очередном заседании Центробанк повысил ключевую ставку до 13 процентов. Это третье повышение подряд. В прошлый раз регулятор собирался на внеплановое заседание, где увеличил показатель сразу на 350 базисных пунктов до 12 процентов. Это было связано с проинфляционными рисками и ослаблением рубля. До этого с сентября 2022 года по июль 2023-го ставка сохранялась на уровне 7,5 процента.