Россиянам улучшат условия погашения просроченных кредитов

Клиентам российских банков разрешат оплачивать задолженность по кредитам, а также проценты и основной долг раньше неустоек. Сейчас сначала гасятся пени, из-за чего, при внесении недостаточной суммы по кредиту, основной долг продолжает расти. О предстоящих изменениях пишут «Известия».

«Клиентам разрешат оплачивать задолженность по займу, проценты и основной долг раньше неустоек банку. Такие поправки к законопроекту, который вносит изменения в закон о потребительском кредите, ко второму чтению одобрили в правительстве», — сообщают «Известия».

В Минюсте изданию также подтвердили внесение этих положений.

Планируется изменить очередность списания платежей по ссуде. В частности, когда заемщик вносит недостаточный объем средств. Сейчас при оплате сначала гасятся пени. Но при внесении недостаточной суммы по кредиту накладываются штрафы и тело долга продолжает расти. Заемщик попадает в замкнутый круг. Новая мера поможет улучшить условия. При погашении платежей по ссуде сначала будет оплачиваться задолженность, только затем проценты, основной долг и штрафы.