Граждане России в Латвии не получат пенсию за III квартал

Российские граждане, проживающие в Латвии, не получат пенсии в ближайшее время, сообщает Министерство благосостояния республики. По данным ведомства, Государственное агентство социального страхования Латвии не получило средства от Пенсионного фонда России. Выплата пенсий за III квартал будет задержана на неопределенный срок. Предполагается, что средства не были перечислены из-за проблем с денежными переводами на фоне санкций.

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Россия перечисляет пенсии российским гражданам в Латвии в рамках соглашения о сотрудничестве в области социального обеспечения, подписанного в 2011 году. Пенсионеров уже уведомили о проблемах с выплатами. В случае если они столкнутся с серьезными проблемами из-за нехватки средств, им рекомендовано обратиться за помощью в республиканское Министерство благосостояния.

В случаях если задержки пенсий создали проблемы с оплатой неотложных ежедневных потребностей, Министерство благосостояния Латвии призывает обращаться за помощью в социальную службу, — говорится в сообщении ведомства.