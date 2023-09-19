Мошенники начали использовать в России новую схему с «обновлением» счета

Преступники начали звонить клиентам банков, предлагая «обновить» лицевой счет и застраховать любую сумму с него на выгодных условиях. Соглашаясь на это, человек теряет свои деньги, рассказали «Известиям» в банке ВТБ.

По данным представителя банка, где уже зафиксировали использование этой мошеннической схемы, аферисты звонят по телефону или с помощью мессенджеров, представляются банковскими работниками и сообщают о подозрительных операциях на счете.

Для убедительности они могут прислать в мессенджерах документы на поддельном бланке с логотипом и печатью банка. После чего человеку предлагается обновить лицевой счет и застраховать любую сумму свыше тысячи рублей за счет «резервного фонда банка». И в качестве компенсации за неудобства обещают повышенную ставку по вкладу.

При этом «обновить» счет требуется через банкомат.

«Важно помнить, что банк никогда не будет просить человека обновить счет, это просто не имеет смысла», - заявил старший вице-президент, руководитель департамента цифрового бизнеса ВТБ Никита Чугунов, напомнив, что при всех подозрительных операциях банк сразу блокирует доступ к счету до выяснения обстоятельств.

Опрошенные изданием эксперты обратили внимание на то, что при проведении подозрительных операций страховка не действует задним числом, также банки не предлагают повышенный процент за «обновление» счетов, а если действительно действует какая-то акция, то кредитная организация рекламирует ее. Также стоит насторожиться, если средства требуют перевести именно через банкомат, а не через официальное приложение.

При этом настоящие сотрудники банка никогда не будут просить личную информацию, особенно СМС-коды или данные карт. Также банк не будет информировать о подозрительной операции, связанной с его счетом, он просто заблокирует его и клиенту придет соответствующее сообщение с просьбой перезвонить в кредитную организацию, напомнили эксперты.

«Самый частый признак, выявляющий мошенника, — он просит срочно совершить какие-то действия, связанные с переводом денег. Обманщики всегда сильно спешат, чтобы человек не успел подумать, они могут запугивать его или делать слишком выгодные предложения», - подчеркнул управляющий RTM Group Евгений Царев.