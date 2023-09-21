Эксперт рассказала, как россиянам увеличить пенсию

Россиянам следует начинать думать о размере своей пенсии в 35-40 лет. Об этом рассказала «Газете.Ru» эксперт Научно-исследовательского финансового института Минфина России Ольга Дайнеко.

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Она напомнила, что страховая пенсия формируется из фиксированной части, которая назначается государством, и количества индивидуальных пенсионных коэффициентов (ИПК).

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По словам эксперта, работодатель производит отчисления в «пенсионный котел» на каждого работника. Отчислений будет тем больше, чем выше доход. От размера заработка также зависит количество заработанных за год баллов. В настоящее время за год можно получить десять баллов, отметила эксперт.

Когда россиянин выходит на пенсию, ИПК умножаются на стоимость коэффициента. Если же обратиться за назначением позже положенного срока, выплаты будут больше. В России в настоящее время установлен пенсионный возраст 60 лет для женщин и 65 лет для мужчин. Дайнеко указала, что «задержка» на три года увеличит фиксированную выплату на 19 процентов, а сумму ИПК — на 24 процента.

Она также посоветовала заранее оценивать величину страхового стажа и количество баллов. Это можно сделать по выписке из лицевого счета на госуслугах. Если пенсионных баллов недостаточно, а «доработать» для них нет возможности, баллы можно докупить.

Эксперт указала, что под покупкой имеется в виду самостоятельное перечисление добровольных страховых взносов. Для этого нужно подать заявление в отделение Социального фонда России и перечислить взносы до 31 декабря. Эксперт указала, что так можно приобрести только обычный страховой стаж. Специальный, например, «северный», таким образом купить не удастся.

Приобрести можно не более половины необходимого стажа, причем сделать это можно не только за себя, но и за другого человека. Больше половины стажа могут приобрести только плательщики налога на профессиональный доход.

Дайнеко назвала два вышеперечисленных способа основными методами поднять пенсию. При этом она указала и на четыре дополнительных способа — это внесение взносов в негосударственный пенсионный фонд, открытие банковского вклада или индивидуального инвестиционного счета. Также эксперт указала на сдачу недвижимости в аренду как на способ получить заработок на пенсии.