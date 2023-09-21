В России выросли цены на развлечения

В России с начала 2023 года продолжается рост цен на зрелищные события. Наиболее существенно цена билетов выросла в театральном сегменте, сообщают «Ведомости» со ссылкой на данные билетных агрегаторов.

По данным «Яндекс афиши», средняя стоимость театрального билета увеличилась за восемь месяцев этого года на 11% до 2075 руб. за билет (учитывались цены на постановки в театрах по всей России). По оценке МТС Live и Ticketland, в Москве средняя цена билета в театр за указанный период выросла на 5% до 2614 руб., в регионах — на 6% до 784 руб.

В сегменте музыкальных концертов, согласно данным «Яндекс афиши», рост средней цены билета в России за аналогичный период был ниже — лишь на 9,4% до 2630 руб. По оценке МТС Live и Ticketland, средняя цена билета на концерт «осталась стабильной». При этом на стендап-концерты цены, наоборот, чуть снизились.

Участники рынка поясняют, что общим фактором увеличения цен на развлекательные мероприятия выступает рост стоимости организации мероприятий из-за удорожания оборудования и логистики. Друие факторы — сокращение количества популярных артистов в стране, а также инфляция. Рост цен на театральные постановки объясняют «стабильно растущим спросом» на них.

Главный редактор InterMedia Евгений Сафронов прогнозирует, что по итогам года оборот отрасли афишных исполнительских мероприятий вырастет на 5 10%, до 239 251 млрд руб. Сегмент театральных постановок будет расти выше всей отрасли.