У пенсионеров РФ за рубежом возникли проблемы с получением выплат

Санкции в отношении нашей банковской системы приводят к удержанию пенсионных средств Социального фонда в банках-корреспондентах.

Об этом говорится в пояснительной записке к законопроекту «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ», пишет РБК.

Собеседник издания, знакомый с ситуацией, сообщил, что советским и российским эмигрантам в Израиле предложили получать пенсии в России или подождать до возобновления трансграничных переводов. Эта категория пенсионеров получала деньги в долларах США.

Израиль не присоединился к западным санкциям против России, но местные банки соблюдают ограничения.