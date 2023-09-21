«Ведомости»: банки медлят с повышением ставок по вкладам

«Ведомости» выяснили, что многие крупные российские банки не стали повышать проценты по вкладам и кредитам после повышения ключевой ставки Центробанком. В кредитных организациях оценивают ситуацию на рынке.

На заседании 15 сентября Центробанк повысил ключевую ставку до 13 процентов годовых.

За месяц до этого, на внеочередном заседании совета директоров ЦБ, регулятор повысил ставку с 8,5 до 12 процентов годовых. Решение было принято для «ограничения рисков для ценовой стабильности». Ставку повысили на фоне падения рубля к доллару и евро в течение нескольких недель.

По данным «Ведомостей», о росте доходности по депозитам и накопительным счетам объявили всего четыре банка - Совкомбанк (по всем срочным вкладам), Росбанк (спецпредложение по вкладу), «Ренессанс банк» (по накопительному счету) и «Хоум банк» (по накопительному счету).

В Сбербанке газете сообщили о повышении ставок по некоторым вкладам в ближайшие дни.