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«Ведомости»: банки медлят с повышением ставок по вкладам

«Ведомости» выяснили, что многие крупные российские банки не стали повышать проценты по вкладам и кредитам после повышения ключевой ставки Центробанком. В кредитных организациях оценивают ситуацию на рынке.

«Ведомости»: банки медлят с повышением ставок по вкладам
© globallookpress.com

На заседании 15 сентября Центробанк повысил ключевую ставку до 13 процентов годовых.

За месяц до этого, на внеочередном заседании совета директоров ЦБ, регулятор повысил ставку с 8,5 до 12 процентов годовых. Решение было принято для «ограничения рисков для ценовой стабильности». Ставку повысили на фоне падения рубля к доллару и евро в течение нескольких недель.

По данным «Ведомостей», о росте доходности по депозитам и накопительным счетам объявили всего четыре банка - Совкомбанк (по всем срочным вкладам), Росбанк (спецпредложение по вкладу), «Ренессанс банк» (по накопительному счету) и «Хоум банк» (по накопительному счету).

В Сбербанке газете сообщили о повышении ставок по некоторым вкладам в ближайшие дни.

В ВТБ, Промсвязьбанке и Московском кредитном банке заявили, что пока оценивают ситуацию на рынке. Ставки в этих банках скорректируют «при необходимости».

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