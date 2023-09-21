Эксперты назвали самый лучший способ защиты сбережений

Самым лучшим способом защиты сбережений является покупка недвижимости. Об этом газете «Известия» рассказали аналитики ГК ФСК, которые провели опрос среди жителей Москвы и Подмосковья от 18 до 65 лет в 2022–2023 годах.

В основные способы сохранения капитала и его защиты от инфляции вошли банковские депозиты и финансовые активы. Многие предпочитают хранить свои средства на накопительных счетах со свободным снятием и пополнением и не фиксированной ставкой. Наибольшее доверие у россиян вызывают акции российских компаний.

«Согласно исследованию, покупка недвижимости в РФ и хранение денег на банковском депозите не только считаются наилучшими способами защиты от инфляции, но и уверенность населения в них увеличивается», — отметила руководитель департамента аналитики и планирования продаж ГК ФСК Ксения Цаплина.

Большинство респондентов предпочитают покупать квартиры в готовой новостройке (35%) или на вторичном рынке (30%). Опрос также показал, что люди стали чаще строить планы на покупку недвижимости — в июле 2023 года их доля составила почти 40%. Это выше аналогичного периода 2022 года на 16%.

Среди причин, по которым опрошенные откладывают покупку, — нестабильная экономико-политическая ситуация, ожидание снижения цен на недвижимость после значительного роста и опасение того, что они не смогут выплачивать кредит в будущем из-за потери работы или снижения зарплаты.