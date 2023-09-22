Раздел имущества при разводе: правила, нюансы

Сказки про принцев и принцесс заканчиваются, как правило, фразой «жили они долго и счастливо», но в реальной жизни это бывает не всегда так. И нередко случается так, что любовь проходит и нужен развод.

© Кадр из фильма «Брачная история»

Ситуация осложняется тем, что супруги вынуждены делить имущество при разводе, а прийти к соглашению бывает нелегко. «Рамблер» рассказывает о главных правилах и нюансах.

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Если договориться не получилось, после развода нужно обращаться в суд. Важно это сделать в течение первых трех лет, иначе суд может отклонить заявление.

Что нужно знать о разделе имущества

При разводе бывшие супруги должны разделить совместно нажитое имущество. Если у них есть брачный договор, то в большинстве случаев он будет определять, какое имущество считается совместным, а какое – личным, и как оно будет распределено.

Если брачного договора нет или он не регулирует раздел имущества, то в большинстве стран применяются общие правила раздела имущества при разводе.

1. Совместное имущество. В большинстве стран считается, что все имущество, нажитое во время брака, является совместным, если не доказано обратное.

Что считается общим имуществом

Придется делить:

Недвижимость, автомобили, лодки, яхты, катера, прицепы;

Мебель, бытовая техника и другие вещи, которыми пользуются все;

Банковские вклады, ценные бумаги, паи – все финансовые активы.

2. Имущество, принесенное в брак. Имущество, которое каждый из супругов принес в брак до его заключения, обычно считается личным имуществом этого супруга и не подлежит разделу.

Что считается личным имуществом

Разделу не подлежит:

Все, что было куплено до вступления в брак

Целевые выплаты, например, выплаты по инвалидности

Подарки и наследство

Личные вещи

Вещи детей

Интеллектуальная собственность

То, что было куплено, когда супруги уже жили раздельно, но пока не оформили развод

3. Доля раздела. В большинстве случаев совместное имущество разделяется поровну между бывшими супругами. Однако в некоторых случаях суд может принять во внимание факторы, такие как длительность брака, финансовое положение каждого из супругов и их вклад в приобретение имущества, и разделить имущество не поровну.

4. Защита интересов детей. При разделе имущества суд может учитывать интересы детей и предоставить одному из родителей большую долю имущества, если это будет считаться наиболее благоприятным для детей.

Важно отметить, что раздел имущества при разводе может быть сложным и спорным процессом. Поэтому рекомендуется обратиться к юристу для получения консультации и помощи в защите своих прав и интересов при разделе имущества.

Советы юриста

1. Помним, что иски о разделе имущества подаются по месту жительства ответчика, но если добавить требование о расторжении брака или о взыскании алиментов, то иск можно подать по адресу своей регистрации, если с вами проживает несовершеннолетний ребенок. Ольга Крылова Адвокат

Если вы любите друг друга и не планируете разводиться, тем не менее стоит заключить брачный договор, который поможет избежать лишних споров.

Кадр из фильма «Любовь вразнос»

Что такое брачный договор и зачем он нужен

Брачный договор – это юридический документ, который заключается между супругами перед или во время брака и определяет права и обязанности каждого из них в случае развода или смерти одного из супругов. Он может содержать положения о распределении совместно нажитого имущества, алименты, опеку над детьми и другие важные вопросы.

Вот несколько причин, по которым пары могут решить заключить брачный договор:

Защита имущественных интересов. Брачный договор может определить, какое имущество будет считаться совместным, а какое – личным, и как будет распределено при разводе. Это особенно важно, если один из супругов имеет значительное имущество или если у них есть предприятия или недвижимость. Регулирование финансовых вопросов. Брачный договор может определить, как будут распределены финансовые обязательства и ответственности между супругами. Например, он может содержать положения о платежах алиментов или о разделе общих долгов. Защита наследства. Брачный договор может определить, какое имущество будет передано наследникам в случае смерти одного из супругов. Это может быть особенно важно, если у одного из супругов есть дети от предыдущих браков или если они хотят защитить свое имущество от возможных претензий других наследников. Регулирование вопросов о детях. Брачный договор может содержать положения о родительской ответственности, опеке над детьми и платежах на их содержание. Это может помочь избежать потенциальных конфликтов и споров в случае развода. Спокойствие и уверенность. Заключение брачного договора может дать супругам чувство спокойствия и уверенности в будущем. Они могут знать, что их права и интересы будут защищены, и что в случае развода или смерти одного из супругов будут применяться заранее оговоренные правила.