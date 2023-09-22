Эксперт назвала причины роста цен на ряд продуктов питания в России
Доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Мария Долгова по просьбе Рамблера прокомментировала результаты опроса Фонда "Общественное мнение" (ФОМ), в ходе которого россияне назвали наиболее заметно подорожавшие продукты.
Согласно исследованию, за последние четыре недели заметнее всего в России изменились цены на мясо и птицу. О росте цен на мясо заявила почти половина (44 процента) опрошенных. Также респонденты обратили внимание на подорожание рыбы и морепродуктов (29 процентов), молока и молочной продукции, а также сахара (по 26 процентов). В подборку товаров, чьи цены выросли сильнее всего, вошли также хлеб и хлебобулочные изделия (24 процента).
Цены на ряд продуктов питания, упомянутых в исследовании, росли на протяжении последних месяцев. Наиболее заметно изменились розничные цены на курятину, свинину, баранину, рыбу. Так, в летний период существенно повысились цены на мясо кур, что вызвано ростом сезонного спроса: одно из традиционных и наиболее популярных блюд на природе – шашлык, в том числе, из птицы. Большинство россиян проводили летние отпуска в поездках по территории нашей страны или на своих дачных участках, что значительно увеличило спрос. На себестоимость куриного мяса влияют импортные яйца для выведения бройлеров, корма, ветпрепараты и, соответственно, транспортные затраты на их доставку. Увеличились затраты птицефабрик на обслуживание и ремонт оборудования. Кроме этого, вспышки птичьего гриппа в начале лета привели к сокращению поголовья на некоторых птицефабриках.Мария ДолговаКандидат экономических наук, доцент кафедры государственных и муниципальных финансов Российского экономического университета (РЭУ) имени Плеханова
Изменение цен на яйца обусловлено аналогичными причинами - ростом затрат птицефабрик, дорогой логистикой, подчеркнула экономист.
"Рост цен на свинину вызван ростом спроса, причем не только внутреннего, но и со стороны ряда азиатских стран. Рост цен на иностранных рынках способствует увеличению экспорта и к сокращению поставок продукции на внутренний рынок", — отметила Долгова.
Баранина – одно из наиболее дорогих видов мяса, поскольку затраты на выращивание стада достаточно велики, добавила она.
"Это не только дорогие ветпрепараты, но и специальные корма, опытные пастухи (которых сейчас очень не хватает). Еще одна особенность - неустойчивый спрос населения на это диетическое мясо. Все это способствовало повышению цен на баранину в последние месяцы", — заявила Долгова.
По ее словам, рост цен на молоко и молочные продукты обусловлен дорогими ветпрепаратами, кормами, расходами на оборудование и электроэнергию.
"Значительно возросли затраты на упаковку и транспортировку продукции. Потребители переходят с дорогих продуктов на более доступные по цене, что увеличивает спрос на них и провоцирует изменение цен", — подчеркнула она.
Цены на рыбу непосредственно зависят от объемов вылова и реагируют на любые их изменения, отметила доцент, говоря о стоимости морепродуктов.
"Значительный вклад в ценовую динамику вносят транспортные затраты по территории нашей страны и длинная цепочка посредников между рыбаками и потребителями", — отметила она.
В последние недели основным фактором роста розничных цен являются дорожающие бензин и дизельное топливо, поскольку подавляющее большинство продуктов перевозятся автотранспортом, рассказала эксперт.
"Снижения цен ожидать не стоит, вероятнее всего, будут замедляться темы их роста. Этому будет способствовать снижение сезонного спроса на ряд продуктов", — заключила Долгова.
Ранее генеральный директор "АБ-Центра" Алексей Плугов дал прогноз, согласно которому до конца 2023 года в России куриные яйца могут подорожать на 15 процентов, мясо — на 5 процентов.