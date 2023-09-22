Цены на ряд продуктов питания, упомянутых в исследовании, росли на протяжении последних месяцев. Наиболее заметно изменились розничные цены на курятину, свинину, баранину, рыбу. Так, в летний период существенно повысились цены на мясо кур, что вызвано ростом сезонного спроса: одно из традиционных и наиболее популярных блюд на природе – шашлык, в том числе, из птицы. Большинство россиян проводили летние отпуска в поездках по территории нашей страны или на своих дачных участках, что значительно увеличило спрос. На себестоимость куриного мяса влияют импортные яйца для выведения бройлеров, корма, ветпрепараты и, соответственно, транспортные затраты на их доставку. Увеличились затраты птицефабрик на обслуживание и ремонт оборудования. Кроме этого, вспышки птичьего гриппа в начале лета привели к сокращению поголовья на некоторых птицефабриках.

Мария Долгова Кандидат экономических наук, доцент кафедры государственных и муниципальных финансов Российского экономического университета (РЭУ) имени Плеханова