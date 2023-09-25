У Госдумы появились претензии к закону о самозапрете на кредиты

Финансовый комитет Госдумы в конце прошлой недели вынес заключение на законопроект о самозапрете на выдачу потребительских кредитов, который 26 сентября 2023 года должен рассматриваться в первом чтении. Об этом сообщает издание «Коммерсант» со ссылкой на отзыв.

Среди претензий депутатов, в частности, значатся:

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излишняя детализация видов кредитов, кредитных договоров и способов получения кредитов (это может запутать гражданина, в результате чего он рискует неправильно оформить самозапрет);

отсутствие описания действия кредитной организации в случае, если она на запрос в одно квалифицированное бюро кредитных историй (КБКИ) получила сведения о наличии самозапрета, а от другого — о его отсутствии;

ограничение на подачу заявления на самозапрет только через портал госуслуг.

Председатель национального совета финансового рынка Андрей Емелин обращает внимание, что предлагаемая законопроектом чрезмерная детализация условий запрета потребует от граждан высокого уровня личной финансовой грамотности и внимательности при выборе опций для установления запрета и неизбежно приведет к возникновению многочисленных ошибок со стороны клиентов и последующих споров. Кроме того, по его словам, многочисленность возможных вариантов запрета создаст риски возникновения операционных ошибок и со стороны самих кредитных организаций.

Емелин полагает, что такая дифференциация условий запрета потребует от кредиторов и операторов госинформсистем большого объема операционных и финансовых ресурсов. Зампредседателя экспертного совета ЦБ по защите прав потребителей финансовых услуг Эльман Мехтиев обращает внимание, что даже сами кредитные организации одинаковые типы кредитных продуктов в маркетинговых целях называют по-разному.

Правозащитники также отмечают, что в законопроекте излишне детально описан и вид электронной подписи.

«Здесь имеется в виду «Госключ», который есть у очень малого количества граждан, и оформлять его только для этого заявления довольно странно»,— говорит руководитель проекта Народного фронта «За права заемщиков» Евгения Лазарева.

Опрошенные «Коммерсантом» представители бюро кредитных историй с критикой не согласны. Так, в Объединённом кредитном бюро (ОКБ) считают, что, когда есть несколько источников одной и той же информации, рано или поздно возникнут случаи расхождения сведений между ними или из-за сбоев, или из-за разницы в скорости загрузки данных.

«Наличие единого канала приема заявлений на самозапрет — это хорошая идея, так как она обеспечивает единообразие и как следствие снижает технологические риски сбоев. При этом «Госуслуги» кажутся более чем доступным и привычным каналом, к которому имеет доступ большинство граждан, особенно тех, кто вовлечен в рынок кредитования», — пояснили в ОКБ.

В «Скоринг Бюро» полагают, что «реализация самого сервиса на портале госуслуг обещает предоставить удобную возможность запретить получение всех видов кредитов, и только если кто-то захочет, то сможет углубиться в отдельные виды кредитов».