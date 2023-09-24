Юрист раскрыл, сколько денег работодатель вправе не выплатить при увольнении

Работодатель вправе удержать лишь 20% от зарплаты в случае увольнения сотрудника, который успел получить все обещанные отпускные. Об этом рассказал юрист по трудовому праву Дмитрий Кофанов в беседе с URA.RU.

Он напомнил, что удержание зарплаты предусмотрено в статье Трудового кодекса РФ, все подобные случаи ограничены законом. Удержание возможно, если сотрудник увольняется до конца года, за который он уже отгулял весь положенный ему отпуск. Однако удержать более 20% от средней заработной платы работодатель не имеет права. Любые суммы возможны только при согласии сотрудника, отметил эксперт.

Работодатель также может не выплатить все обещанные сотруднику деньги, если тот перед увольнением брал аванс. Речь идет о случаях, когда сотрудник попросил выдать часть денег заранее. Если он уходит с работы до того, как отработал их, часть суммы можно удержать, но снова не более 20%.

В большинстве случаев теряет деньги именно работодатель. Обычно сотрудники через полгода работы уходят в отпуск на все 28 календарных дней, а потом пишут заявление об увольнении по собственному. Юридически работодатель имеет право не выплатить часть денег, но выясняется, что это невозможно, так как сотрудник уже получил зарплату и отпускные в полной сумме.