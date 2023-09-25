В России обнаружена новая мошенническая схема с предложением совершить диагностику работы мобильного устройства и оформить услуги по безопасности. Об этом сообщает РБК со ссылкой на ВТБ.

Банковским клиентам поступает звонок от злоумышленников. Аферисты представляются сотрудниками службы поддержки банка. Они информируют о том, что в банке якобы появились новые страховые сервисы для смартфонов. Мошенники предлагают сразу провести диагностику телефона потенциальных жертв.

Затем клиент получает ссылку на фейковый веб-сайт, мимикрирующий под реальный банковский сервис.

Мошенники предлагают выбрать и подключить услуги по безопасности смартфона. Речь идет о «защите» денежных средств от телефонных мошенников, «качественном ремонте» и другом.

Если человек установит такое приложение или подключит услугу, он может лишиться контроля над онлайн-банком и своим мобильным устройством, предупреждают эксперты.