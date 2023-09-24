Генпрокуратура выявила новую схему мошенничества

По поручению генпрокурора Игоря Краснова Генпрокуратура России совместно с Центробанком провела проверки компаний, которые выплачивали долги по зарплате через комиссии по трудовым спорам.

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Когда организация признается банкротом, у людей есть два способа получить невыплаченную зарплату. Либо обращаться в суд, либо на досудебной стадии - через такие комиссии, куда входят бухгалтеры, кадровики и другие представители компаний. Как правило, комиссии в большинстве случаев решают эти вопросы без проволочек и длительных судебных тяжб. При этом для выплат зарплат владельцам компаний разрешают изыскивать средства из разных источников, что упрощает погашение долгов. Однако выяснилось, что этим механизмом начали активно пользоваться мошенники, которые создают фиктивные удостоверения и попросту выводят и обналичивают деньги.

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Как объяснили корреспонденту "РГ" в пресс-службе Генпрокуратуры, комиссия по трудовым спорам, являясь досудебным органом по рассмотрению споров между работодателем и работником, вправе выдать сотруднику удостоверение, которое подтверждает его право на выплаты. Оно обладает статусом исполнительного документа и обязывает банк перевести деньги в размере задолженности по заработной плате на счет работника.

Однако прокурорская проверка показала, что некоторые руководители компаний создавали мнимую задолженность, получали удостоверения и выводили деньги на счета подставных физических лиц.

Всего Генпрокуратура и ЦБ с августа прошлого года проверили 280 компаний, использовавших более 840 удостоверений на общую сумму почти 3,9 млрд рублей.

"По итогам проверок к настоящему времени возбуждено 34 уголовных дела, в том числе 7 - за незаконное образование юридического лица, 24 - по фактам подделки документов, их использования для создания юридических лиц и получения выплат, 3 - в связи с неправомерным оборотом средств платежей", - сообщили в надзорном ведомстве.

В отношении более 100 компаний инициированы проверки, в том числе на предмет обоснованности содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц данных с последующим внесением сведений об их недостоверности.

Кроме того, прокуроры направили в суд 27 исков о признании удостоверений недействительными. Например, в Челябинской области изготовление удостоверений о якобы существующей задолженности и предъявление их подставными работниками в банки послужили основанием для обращения прокурора в суд. В итоге было взыскано 74,8 млн рублей.

В Красноярском крае удовлетворены иски прокуратуры о взыскании в бюджет 49,5 млн рублей с фирмы, которая занималась обналичиванием денег с использованием поддельных документов. В итоге все фиктивные сделки о перечислении денег со счета в банке судом признаны ничтожными.