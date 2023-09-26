В России могут расширить право на компенсацию за задержку зарплаты

Правительство РФ поддержало законопроект Минтруда о расширении права на компенсацию задержек зарплаты. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на решение правкомиссиии.

"Законопроект направлен на реализацию постановления Конституционного суда РФ от 11 апреля 2023 года и предусматривает установление правового механизма взыскания с работодателя процентов за задержку причитающихся работнику выплат, когда эти выплаты не были ему начислены своевременно", - сообщили газете в пресс-службе правительства.

Проект одобрен для последующего рассмотрения на заседании правительства РФ, рассказали в пресс-службе кабмина.

Как пояснили изданию в пресс-службе Минтруда, на сегодняшний день работодатель обязан предоставить компенсацию только в случае несвоевременной выплаты заработной платы сотруднику. Если же работодатель неправомерно не начислил зарплату, то и компенсацию в связи с задержкой выплаты работник получить не может, добавили в министерстве.

"Предлагается скорректировать ст. 236 Трудового кодекса РФ, чтобы работник мог получать компенсацию и в этом случае", - сказали газете в Минтруде.

Адвокат, вице-президент коллегии адвокатов Санкт-Петербурга "Ленинградский адвокат" Маргарита Абдрахимова рассказала, что речь идет, например, о компенсации заработной платы, выплачиваемой работнику при восстановлении на работе, то есть по решению суда. Как пояснили изданию в пресс-службе министерства, сегодня, если сотрудник был восстановлен на работе по решению суда, работодатель выплачивает ему только задолженность по зарплате.