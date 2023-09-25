Названы регионы — лидеры по уровню зарплат

В России в списке лидеров по уровню зарплат среди городов стали Новый Уренгой и Салехард, в отстающих – Элиста и Нальчик, при этом в восьми крупных городах средняя заработная плата превышает 100 тысяч рублей, сообщает РИА Новости.

По данным Росстата, в среднем по стране за январь-июнь 2023 года зарплата на крупных и средних предприятиях составляла 69 тысяч рублей в месяц, что в абсолютном выражении на 16% больше показателей первого полугодия 2022 года. Как показали результаты исследования, зарплаты и их покупательная способность сильно отличаются между лидерами и аутсайдерами.

Первое место занимает Новый Уренгой, где зарплата превышает стоимость фиксированного стандартного потребительского набора в шесть раз. На втором месте идет столица ЯНАО Салехард, где можно купить на среднюю зарплату 5,35 набора. На третьем месте расположилась Москва, где зарплата эквивалентна 4,8 набора. Далее в списке идут Южно-Сахалинск, Сургут, Ханты-Мансийск, Анадырь, Красногорск, Санкт-Петербург и Магадан.