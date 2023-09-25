Цены на мясо в России оказались одними из самых низких в мире

Ослабление курса рубля, рост производства, дешевое зерно и стабилизация ситуации с поставками импортных ингредиентов и оборудования привели к тому, что цены на свинину и мясо птицы на российском рынке оказались одними из самых низких в мире. Сейчас в себестоимости производства мяса существенно растут затраты на зарплаты и топливо, говорят эксперты.

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Так, во второй половине 2022 года и первом квартале 2023 года оптовые цены на свинину и мясо птицы ослабевали, что было в основном связано с ростом объемов производства, говорят в экспертно-аналитическом центре агробизнеса "АБ-Центр". В 2022 году производство свинины выросло на 5,3%, в первом полугодии 2023 года - еще на 4,7%. Производство мяса птицы в 2022 году прибавило 4,5%, в первом полугодии 2023 года - еще 1,5%.

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Правда, во втором и третьем квартале 2023 года, несмотря на прирост производства и недорогие корма, цены на свинину и мясо птицы пошли вверх. Минсельхоз и отраслевые эксперты связывали это с высоким спросом на фоне роста уровня доходов населения.

На внутреннем рынке цены на мясо птицы и свинину и так невысокие. А на фоне слабого рубля российское мясо становится все более конкурентоспособным на мировом рынке.

Цены на говядину последний год росли. В 2022 году производство говядины сократилось на 3,2%. В январе-июне 2023 года отмечался незначительный рост - на 0,8%.

Снижению цен на говядину могло бы способствовать увеличение импорта. Но в 2022 году в Россию ввезли всего на 6,7 тыс. тонн больше, чем в 2021 году. А в январе-июне 2023 года поставки и вовсе сократились - на 0,1 тыс. тонн. Этого объема недостаточно, чтобы сбить цены, особенно учитывая, что с ослаблением рубля импортная продукция в рублевом выражении заметно укрепилась в цене, делают вывод в "АБ-Центре".

Но тот же слабый рубль привел к тому, что в перерасчете на доллары оптовые цены на мясо в России снижаются. Российская продукция становится все более конкурентоспособной на мировых рынках. Тогда как еще 15 лет назад оптовые цены на мясо в России были в 2-3 раза выше мировых. Так, по данным на июль, 1 кг российской свинины стоил 1,91 доллара. Дешевле свинина стоила только в Канаде (1,72 доллара). А, например, в Бразилии ее стоимость составляла 2,02 доллара, в Польше - 2,88 доллара, в Южной Корее - 4,25 доллара.

Похожая ситуация - с мясом птицы. На июль оптовые цены на тушку составляли в России 2,15 доллара за кг, Бразилии - 1,22 доллара, Китае - 2,45 доллара, США - 2,61 доллара.

Даже российская говядина стоила дешевле новозеландской (4,05 против 4,95 доллара за кг), а в Китае ее средняя стоимость достигала 9,87 доллара за кг.