Названа самая высокооплачиваемая специальность в строительстве

В строительном секторе стабильно сохраняется повышенный спрос на специалистов, на это указывает исследование «Авито Работы». Выяснилось, что самым высоким спросом среди потенциальных работодателей пользуются плиточники, а также маляры и отделочники. При этом зарплата плиточника может доходить до 101 927 рублей. Результаты исследования есть в распоряжении «Ленты.ру».

«В сентябре 2023 года количество вакансий в сфере строительства увеличилось в два раза по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году. Средние предлагаемые заработные платы выросли год к году на 28 процентов и достигли отметки 69 701 рубль», — говорится в исследовании.

Видео дня

По словам управляющего директора «Авито Работы» Артема Кумпеля, сфера строительства вошла в топ-10 самых востребованных сегментов у работодателей. Высокий спрос обусловлен реализацией крупных федеральных и региональных проектов, а также стремительной урбанизацией и потребностью в возведении жилой и коммерческой недвижимости.

Лидером в аспекте спроса со стороны работодателей является плиточник с годовым увеличением числа вакансий в четыре раза. Средние предложения по оплате труда выросли на 34 процента. Теперь работодатели готовы платить специалистам 101 927 рублей ежемесячно. Это наибольшая оплата труда среди всех вакансий строительной отрасли

За плиточниками, по словам исследователей, идут маляр и отделочник с увеличением числа вакансий в 2,8 раза и 2,7 раза соответственно. Средние предполагаемые зарплаты выросли на 20 процентов.

«Для монтажников предложений о работе стало в 2,3 больше, чем годом ранее, а средняя зарплата выросла на 30 процентов. Каменщики и сметчики оказались немного позади с увеличением числа вакансий в 2,2 раза. Востребованность сварщиков и крановщиков увеличилась в 2,1 раза, зарплатные предложения для них возросли на 33 (75 721 рубль) и 27 процентов», — выяснили специалисты.

Ранее руководитель департамента аналитики сервиса по поиску работы и персонала «Зарплата.ру» Юрий Михеев заявил, что осенью в России ожидается рекордный рост числа вакансий на рынке труда.