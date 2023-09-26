Стало известно о новом способе рассекречивания банковских мошенников
Благодаря новым правилам Центробанка РФ скорость выявления телефонных мошенников увеличится. Об этом заявил агентству «Прайм» резидент Экспертного клуба ЦСР Глеб Белавин.
Банки готовятся к передаче регулятору с 1 октября максимально полных сведений о фигурантах мошеннических переводов. Они будут раскрывать данные о подозрительных транзакциях по 50 признакам. Ранее ЦБ предоставляли лишь информацию о конечном получателе похищенного.
Случаи одновременной работы интернет-банкинга в разных географических точках будут отмечать как сомнительные.
Подозрительным действием будет считаться оформление предодобренного кредита сразу после снятия блокировки онлайн-банкинга из-за неверного ввода логина, пароля или номера телефона.
Также кредитным организациям будет необходимо фокусировать внимание на нетипичных для клиента денежных операциях с нового телефона или компьютера.
Ранее агентство «Прайм» сообщило, что многие банки в России выступили за введение для граждан возможности установить себе запрет на оформление кредита для защиты от мошенников. Однако они считают, что инициативу необходимо проработать с участниками рынка. Весной в Госдуму внесли законопроект о праве гражданина установить в своей кредитной истории запрет на заключение с банками и МФО договоров потребительского займа.