Стало известно о новом способе рассекречивания банковских мошенников

Благодаря новым правилам Центробанка РФ скорость выявления телефонных мошенников увеличится. Об этом заявил агентству «Прайм» резидент Экспертного клуба ЦСР Глеб Белавин.

Банки готовятся к передаче регулятору с 1 октября максимально полных сведений о фигурантах мошеннических переводов. Они будут раскрывать данные о подозрительных транзакциях по 50 признакам. Ранее ЦБ предоставляли лишь информацию о конечном получателе похищенного.

Случаи одновременной работы интернет-банкинга в разных географических точках будут отмечать как сомнительные.

Подозрительным действием будет считаться оформление предодобренного кредита сразу после снятия блокировки онлайн-банкинга из-за неверного ввода логина, пароля или номера телефона.

Также кредитным организациям будет необходимо фокусировать внимание на нетипичных для клиента денежных операциях с нового телефона или компьютера.