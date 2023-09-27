Россиянам рассказали о повышении зарплат с 1 октября

С 1 октября повысят зарплаты нескольких категорий россиян. Значительные изменения коснутся военнослужащих и силового блока страны, рассказала в интервью агентству «Прайм» эксперт Людмила Иванова-Швец.

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Изменения могут затронуть и работников частных компаний, которые производят индексацию с воскресенья, 1 октября, уточнила специалист.

По ее словам, согласно соответствующей статье Трудового кодекса, все организации должны каждый год производить индексацию зарплаты в связи с ростом цен на товары и услуги.

Так, на 10,5 процента будут повышены оклады по воинским должностям и званиям для военнослужащих-контрактников. Также повысятся оклады военных, которые проходят службу по призыву, подчеркнула Иванова-Швец.

На 10,5 процента увеличатся заработные платы и той части госслужащих, которая относится к силовому блоку, добавила эксперт.

26 сентября стало известно, что президент России Владимир Путин подписал указ о повышении зарплат отдельным категориям госслужащих на 5,5 процента с 1 октября.

Как уточнялось, индексация проводится ежегодно в октябре. Однако, как следует из пояснительной записки к проекту федерального бюджета на 2024 год, в следующем году оклады федеральных госслужащих расти не будут.