Запрет на вывоз кофе: что будет с ценами в магазинах

Посольство России в Аддис-Абебе сообщило, что власти Эфиопии приняли решение о введении временного запрета на вывоз из страны кофе в любом виде и в любых количествах. О последствиях такой меры рассказал «Вечерней Москве» доктор экономических наук Леонид Холод.

Так, запрет властей Эфиопии на вывоз кофе из страны в любом количестве отразится только на туристах, указал он. На российском рынке может ощущаться дефицит кофе только в случае, если Эфиопия решит полностью запретить импорт продукта в другие страны, отметил собеседник.

Эксперт прогнозирует рост цены на кофе в связи с дисбалансом спроса и предложения.

Управляющий партнер Agro&Food Communications Илья Березнюк в беседе с «Лайфом» усомнился в том, что решение властей сильно отобразится на российском внутреннем рынке.

«Во-первых, как я сказал, я сомневаюсь, что это какой-то длительный запрет. Второй момент, все-таки основные импортеры эфиопского кофе — это Германия, США, Саудовская Аравия. То есть мы там не в первых рядах по поставкам», — подчеркнул специалист.

Он также указал на наличие альтернативных поставщиков кофе у России.

Эфиопия занимает пятое место в мире по производству кофе. Она уступает лишь Бразилии, Вьетнаму, Колумбии и Индонезии.