Депутат Госдумы Бессараб: размер индексации пенсий на 2024 год определят в октябре

С 1 октября 2023 года на 10,5% увеличатся военные пенсии и оклады сотрудников полиции, органов принудительного исполнения и внутренних дел, Росгвардии, таможни, уголовно-исполнительной системы и федеральной противопожарной службы. Также повышения выплат могут ожидать те, кто проходит военную службу. Размер пенсий для этих категорий россиян увеличится до 40 тыс. рублей. Выплаты вырастут и для пенсионеров, у которых есть иждивенцы — за каждого будет доплата по 2,5 тыс. рублей в месяц. По словам Бессараб, все запланированные индексации состоятся в срок. "Согласно проекту бюджета Социального фонда, в 2024 году пенсии неработающим пенсионерам проиндексируют на 7,5% - по уровню инфляции, заложенному в макропрогнозе Минэкономики. При этом страховые пенсии неработающим пенсионерам будут проиндексированы с 1 января, социальные пенсии - с 1 апреля 2024 года", - рассказали "Газете.Ru" в пресс-службе Минтруда РФ. Бессараб отметила, что если инфляция окажется выше, размер повышения выплат может быть больше. "Уже есть такой пример, когда инфляция была выше и повышение пенсий произошло выше планируемого уровня", - отметила парламентарий. По словам Бессараб, в течение октября будет понятен точный размер индексации пенсий на 2024 год. "Я на это надеюсь. Мы уже над этим работаем. В целом по 2023 году пенсия военных пенсионеров вырастет на 10,5%. В 2024 году пенсия будет повышена с 1 января. А с 2025 года планируется увеличение пенсии неработающим пенсионерам дважды в год – с 1 февраля и с 1 апреля. С 1 февраля - по уровню реальной инфляции, с 1 апреля - по уровню доходов", - уточнила Бессараб. Решение было принято, чтобы увеличить доходы пенсионеров, добавила парламентарий. "Очевидно, что такое предложение будет одобрено правительством только в случае сокращения дефицита бюджета, который по последним данным, к концу текущего года окажется на уровне 3 трлн рублей", - предположила профессор кафедры финансов и цен РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлия Финогенова. Насколько комфортна прибавка Главный аналитик Совкомбанка Наталья Ващелюк отметила, что инфляционное давление остается повышенным: в 2023 году цены могут вырасти на 7,5%, в 2024 году – на 5,5%. В 2025 году, вероятно, инфляция вернется к 4% при отсутствии макроэкономических шоков, считает аналитик. По ее словам, индексация пенсий военным в 2023 году почти наверняка превысит инфляцию, составив 10,5% при ожидаемой инфляции в 7,5%. Индексация обычных страховых пенсий неработающим пенсионерам в 2023 году была относительно низкой, сказала Ващелюк. Выплаты выросли на 4,8% с 1 января 2023 года. Но в 2022 году повышение размера пенсий было больше, чем обычно: выплаты увеличивали дважды, на 8,6% с 1 января и на 10% с 1 июня. В итоге за 2022–2023 годы размер индексации, вероятно, превысит инфляцию, уточнила Ващелюк. По ее словам, с учетом повышения пенсий на 7,5% в 2024 году, индексация также окажется больше инфляции, добавила она. Средний размер пенсии с 1 января 2024 года при индексации на 7,5% может составить 23,4 тыс. рублей. "Инфляция может "съесть" большую часть прироста пенсий. Даже при повышении на 10,5%, если инфляция составит, например, 8%, реальный прирост покупательной способности составит лишь около 2,5%", - указал экономист Даниил Клешко. Индексация в 2024 и 2025 годах также должна учитывать этот аспект, чтобы обеспечивать реальное улучшение финансового положения пенсионеров. "Справедливой для россиян могла бы быть пенсия в размере 50 тысяч рублей. Этих денег хватило бы, чтобы пенсионеры смогли позволить себе не только оплату ЖКУ, лекарств и минимальной продуктовой корзины", - считает экономист, директор по коммуникациям и КСО компании BitRiver Андрей Лобода. Как увеличить доход на пенсии По словам Финогеновой, нынешние пенсионеры оказались в сложной ситуации, поскольку, начиная трудовую деятельность еще во времена СССР, и продолжая в "лихие 90-е", у них не было возможности принять участие в индивидуальных накопительных пенсионных программах при поддержке государства или работодателя. "В те годы не существовало стимулируемой государством программы долгосрочных сбережений. Когда же она появилась, с 2002 года, то была направлена, прежде всего на граждан 1967 года рождения и младше", - объяснила экономист. Инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин считает, что размер индексации пенсий должен позволить нивелировать влияние инфляции. Точнее официального индикатора роста цен, а не реальной инфляции – расхождение между ними может превышать 5%, уточнил он. "В идеале комфортной должна считаться такая ситуация, при которой человек, выходя на заслуженный отдых, не сокращает заметно уровень своего дохода и не снижает качества своей жизни. Добиться этого можно, либо заранее самостоятельно формируя для себя пенсионные накопления, регулярно инвестируя из текущего дохода, либо же имея дополнительный доход уже на будучи пенсии, например, сдавая в аренду жилплощадь", - сказал эксперт. По словам Ващелюк, сейчас банки предлагают достаточно высокие процентные ставки по вкладам и накопительным счетам. Средняя максимальная ставка по вкладам на срок до трех месяцев в начале сентября составляла около 9% годовых, на срок от 3 до 6 месяцев – 10,2%, от полугода до 1 года – 8,5%, более 1 года – 9,6%. "Поэтому для сбережения и увеличения денег на пенсии можно воспользоваться обычными банковскими продуктами", - считает Ващелюк. Эксперт Научно-исследовательского финансового института Минфина России и портала "Моифинансы.рф" Ольга Дайнеко напомнила о еще нескольких способах повысить свой доход на пенсии. Первый вариант – найти подработку. Можно стать репетитором, няней, выращивать растения и овощи/фрукты на продажу, изготавливать домашние полуфабрикаты и кондитерские изделия, перечислила она. По словам Финогеновой, на начало 2023 г. около 8 млн пенсионеров были официально оформлены как работающие пенсионеры, но с учетом неформальной занятости их численность, скорее всего, выше. Как вариант, можно попросить детей часть расходов взять на себя, считает Дайнеко. "Можно попросить будущего наследника квартиры или дачи помочь с оплатой коммунальных счетов. Как альтернативу - рассмотреть заключение договора пожизненной ренты, то есть содержания с иждивением, по которому можно получать ежемесячные выплаты. Но нужно очень внимательно выбирать кандидата в рентодатели: лучше, если это будет родственник", - подчеркнула эксперт. В некоторых случаях рента может быть предпочтительнее наследования: ее не оспорят другие наследники, а рентополучатель не останется без заботы, уточнила Дайнеко. "Можно открыть индивидуальный инвестиционный счет. Негосударственные программы пенсионного страхования позволят рассчитывать на вторую пенсию. В будущем году заработает программа долгосрочных сбережений с софинансированием взносов от государства. Она может стать альтернативным инструментом для накопления и сохранения денег", - заключила эксперт. Государство, помимо индексации пенсий, должно расширять формы социальной поддержки лиц пенсионного возраста – в соответствии с их трудовыми заслугами и степенью участия в общественной жизни, уверен доцент кафедры Государственного и муниципального управления Финансового университета при Правительстве РФ Константин Харченко. Например, это может быть компенсация затрат на жилищно-коммунальные услуги, общественный транспорт, лечение, посещение театров, концертов и музеев (многие из этих опций были утрачены в период пандемии), а также введение электронных скидочных карт по аналогии с социальной картой москвича, которые могут быть использованы при покупке определенных товаров и услуг у отечественных производителей, перечислил он. "Таким образом пенсионные выплаты будут реинвестироваться в национальную экономику, что позволит создать необходимый рыночный баланс как залог будущего повышения пенсий опережающими темпами по сравнению с инфляцией", - подытожил экономист.