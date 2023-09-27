Экономист рассказал об альтернативе ушедшей из России Binance

Альтернативой ушедшей из России крупнейшей криптовалютной биржи Binance могут стать открытые интернет-каналы, которые предоставляют информацию о купле-продаже криптовалют, рассказал NEWS.ru экономист и финансовый аналитик Михаил Беляев . По его словам, занимающиеся этим вопросом люди найдут лазейки и для них новость об уходе компании из РФ не является катастрофой.

«Те, кто занимаются этими операциями, прекрасно знают, что есть открытые средства, каналы в сети интернет, которые предоставляют информацию о купле-продаже криптовалют. Они знают, как найти лазейки. Так что им печалиться не о чем. Проблем и уж точно катастрофы для занимающихся криптовалютой никаких нет», — сказал Беляев.

Крупнейшая криптовалютная биржа Binance объявила об уходе из России и продаже российского бизнеса компании CommEX. Все активы российских пользователей перенесут на платформу CommEX, этот процесс займет до одного года. Кроме того, все данные пользователей находятся под надежной защитой, заявили в Binance. В течение следующих нескольких месяцев будут закрыты все биржевые сервисы и другие бизнес-направления в РФ. Причиной ухода в компании назвали несовместимость ее стратегии с работой в России.