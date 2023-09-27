Средний размер пенсий в РФ в августе вырос по сравнению с 2022 годом

Средний размер назначенных пенсий в августе этого года составил 19 564 рубля, по сравнению с августом прошлого года показатель вырос на 6,1%. Об этом говорится в докладе Росстата о социально-экономическом положении в России за январь - август 2023 года, опубликованном на сайте ведомства.

"В августе 2023 г. средний размер назначенных пенсий составил 19 564 рубля и по сравнению с августом 2022 г. увеличился на 6,1%", - говорится в докладе.

В таблице Росстата уточняется, что в августе 2022 года средний размер назначенных пенсий составлял 18 444 рубля, а в июле этого года - 19 476 рублей. Реальный размер назначенных пенсий в августе 2023 года увеличился на 0,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а по сравнению с июлем этого года - на 0,2%.