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Forbes опубликовал рейтинг лучших городов России для бизнеса

Forbes опубликовал рейтинг лучших городов России для бизнеса. Первое место занял Краснодар, набравший 64,6 балла.

Forbes опубликовал рейтинг лучших городов России для бизнеса
© РИА Новости

На втором месте списка оказался Южно-Сахалинск (60,9 балла), на третьем - Тюмень (59,5 балла).

В десятку лучших российских городов также вошли Калининград (58,6 балла), Екатеринбург (58,3 балла), Владивосток (57,9 балла), Казань (57 баллов), Благовещенск (56,4 балла), Новосибирск (56 баллов) и Иркутск (55,9 балла).

Для списка отобрали 90 городов с наибольшим числом жителей, субъектов малого и среднего бизнеса на душу населения и отношением средней заработной платы к прожиточному минимуму.

Города сравнивали по шести метрикам (внутри каждой несколько параметров). Наибольший вес, 50%, у метрики "Малый и средний бизнес", поскольку его наличие в городе указывает, что там есть подходящая среда для предпринимательской деятельности, отмечает издание. Также учитывались "Демография и жилье" (вес 13%), "Доходы" (13%), "Кадры" (8%), "Инвестиции и инфраструктура" (8%) и "Качество жизни" (8%). При подсчетах были использованы данные и опросы АСИ, РСПП, ТПП,"Деловой России", "Опоры России", порталов "Платформа ОФД", Headhunter и Индекса качества городской среды.

В издании отметили, что задачей рейтинга было показать регионы и охватить всю Россию, по этой причине в него не включены Москва и Санкт-Петербург, а города Подмосковья выделены в отдельный кластер. В тройку лидеров лучших городов для бизнеса в Подмосковье вошли Красногорск (67,7 балла), Химки (64 баллов) и Видное (62,2 балла).

Издание опубликовало рейтинг 30 лучших городов для бизнеса впервые с 2013 года, тогда лучшим российским городом для ведения бизнеса стал Калининград.