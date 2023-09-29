В Госдуму внесли законопроект о повышении МРОТ с 2024 года

Правительство внесло в Госдуму законопроект об увеличении минимального размера оплаты труда (МРОТ) с 1 января 2024 года на 18,5%, до 19 242 рубля. Документ опубликован 29 сентября в электронной базе палаты.

Согласно Закону о минимальном размере оплаты труда от 19 июня 2020 года, минимальный размер оплаты труда исчисляется исходя из величины медианной зарплаты за предыдущий год. Медианная зарплата — это показатель дохода, который получает одинаковое количество работников (50% получают ниже этого значения и еще 50% — выше).

С 2021 года соотношение МРОТ и медианной зарплаты устанавливалось в размере 42%. При этом МРОТ не должен быть ниже прожиточного минимума трудоспособного населения по России на следующий год и не ниже МРОТ по текущему году.

С 1 января 2023 года МРОТ был установлен в сумме 16 242 рубля. При этом соотношение МРОТ с медианной зарплатой за 2021 год составило 45,9%. С учетом этого было приостановлено действие норм, устанавливающих исчисление МРОТ исходя из 42% медианной зарплаты.

Внесенным законопроектом предлагается установить МРОТ с 1 января 2024 года на уровне 19 242 рубля с увеличением его размера 18,5%. При этом соотношение с медианной зарплатой за предыдущий год вырастет до 47,7%.