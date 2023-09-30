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Россиянам назвали самый эффективный способ накопить деньги

Чтобы накопить сбережения без ущерба для текущего потребления, нужно откладывать по 10% с любого дохода. Такое мнение в беседе с "Лентой.ру" высказал кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев.

Россиянам назвали самый эффективный способ накопить деньги
© РИА Новости

По его словам, деньги важно откладывать на определенный счет сразу при получении зарплаты.

"Это должен быть платеж непременный, как налоги, как за квартиру, не надо ждать и смотреть, что у вас останется в конце месяца", - пояснил Беляев.

Он также отметил, что нужно избегать эмоциональных покупок, соизмерять крупные обязательные приобретения с расходами, то есть "разводить расходы во времени". Также экономист посоветовал изучить информацию о скидках и налоговых вычетах, чтобы в дальнейшем выгодно ими пользоваться. А накопленную сумму лучше, например, положить на вклад в банк, пусть даже и под небольшой процент.

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Более половины — 57% — россиян считают, что хранить сбережения в банках невыгодно, так как ставки по вкладам слишком низкие. Так респонденты ответили на вопрос, считают ли они банковские вклады выгодными, сообщала "Газета.Ru" со ссылкой на опрос финансовой онлайн-платформы Webbankir.

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