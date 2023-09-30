Россиян предупредили о мошеннических схемах с цифровым рублем

Россиянам рассказали, как избежать мошенничества с цифровым рублём. Советы дал руководитель проекта НИФИ Минфина России «Моифинансы.рф» Михаил Сергейчик, передаёт "Прайм" со ссылкой на РИА Новости..

Эксперт отметил, что новый финансовый инструмент дает новые возможности злоумышленникам. Они будут использовать название цифровой валюты, её «обмен» или «покупку». Поэтому гражданам необходимо развивать навыки финансовой безопасности.

«Правила кибергигиены в отношении цифрового рубля, по логике, в основном будут такие же, как и сейчас для операций по банковским карточкам», — сказал Сергейчик.

По его словам, существуют 5 базовых принципов финансовой безопасности.

Нельзя сообщать незнакомцу конфиденциальные данные (паспортные и банковские данные, пароли/пин-коды).

Нельзя следовать указаниям незнакомцев: загружать ПО, заполнять анкеты, вводить коды, переходить по ссылкам, производить платежи на сомнительных площадках.

Перед принятием финансовых решений всегда нужно брать паузу и обдумывать предложение. Если вас торопят, то, скорее всего, пытаются обмануть.

Нельзя верить «сверхвыгодным» предложениям, которые являются приманкой.

Обращаться за информацией стоит только к официальным источникам.

Эксперт отметил, что мошенники уже активно используют понятие «цифровой рубль».