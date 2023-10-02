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Эксперт рассказал россиянам об ошибках при выходе на пенсию

Многие россияне считают, что выход на заслуженный отдых происходит в автоматическом режиме, однако это не так. Оформление статуса пенсионера является обязанностью самого сотрудника, а не работодателя или Социального фонда. Об этом пишет агентство "Прайм" со ссылкой на декана факультета права НИУ ВШЭ Вадима Виноградова.

Эксперт рассказал об ошибках при выходе на пенсию
© РИА Новости

Он отметил, что подавать необходимые документы на оформление пенсии нужно не раньше, чем за месяц до официального достижения пенсионного возраста.

Подать документы можно лично в отделении Соцфонда или на его сайте, отправив документы по почте, в МФЦ или онлайн на портале Госуслуг, по телефону, а также через работодателя. На рассмотрение документов уходит 10 дней, после чего начинаются начисления.

Если же человек подал заявление о назначении пенсии позже наступления пенсионного возраста по своей вине, то выплачивать деньги начнут с момента регистрации заявления, подчеркнул Виноградов. В связи с этим эксперт посоветовал не тянуть с оформлением статуса пенсионера.

Однако если выплаты не были вовремя получены по вине Соцфонда, то они должны быть выплачены, при этом без ограничений по срокам. В случае если гражданин сознательно отложит оформление пенсии на год или более, то впоследствии она будет назначена в повышенном размере. При этом страховая выплата каждый год увеличивается на соответствующие премиальные коэффициенты, отметил специалист.

Ранее в министерстве труда и социальной защиты РФ сообщили, что после индексации пенсий неработающих пенсионеров на 7,5% в 2024 году их средний размер может составить 23 405 рублей.