Юрист рассказала, когда банк может простить долг по кредиту

Заемщики могут не выплачивать долги по кредитам, если банк не успел обратиться в суд. Об этом URA.RU рассказала старший преподаватель департамента правовых дисциплин университета «Синергия» Наталья Пшеничникова.

По ее словам, такая возможность появится, если банк пропустил срок для обращения с иском о взыскании задолженности и суд встал на сторону должника.

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«По общему правилу срок исковой давности составляет три года. Допустим, кредит был взят в 2015 году, а банк обратился за взысканием только сейчас. Истечение срока исковой давности является основанием к вынесению судом решения об отказе в иске», — объяснила юрист.

Однако, есть ряд нюансов, которые стоит учитывать. Во-первых, срок отсчитывается не от даты выдачи кредита, а от даты осуществления последнего платежа. При этом исковая давность применяется судом только по заявлению стороны, сделанному до вынесения судом решения. Для этого должнику необходимо явиться на заседание по повестке и заявить о пропуске кредитором срока.

«Если долг перекупили коллекторы, то это не влияет на пропуск первоначальным кредитором срока. Перемена лиц в обязательстве не влечет изменения срока исковой давности», - пояснила юрист.

Она также отметила, что срок исковой давности не отсчитывается с момента обращения за судебной защитой, в том числе со дня подачи заявления о вынесении судебного приказа.

Также опрошенные изданием эксперты напомнили, что из-за долга можно столкнуться с судебными приставами, арестом имущества и счетов и получить запрет на выезд из страны, а «долговое бремя может преследовать должника долгие годы».

Руководитель юридической компании «Эксперт» Александр Штайдо отметил, что для решения проблемы можно погасить долг, отменить судебный акт, на основании которого возбуждено исполнительное производство, а также прекратить исполнительное производство, если взыскать нечего. Еще один способ – списать долг через МФЦ или арбитражный суд.