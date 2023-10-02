Водитель автобуса и альпинист вошли в список самых востребованных профессий в РФ

Сервис «Авито Работа» провел исследование и выяснил, для каких специалистов за последние три месяца больше всего выросли зарплатные предложения. Как рассказала «Комсомольская правда», первое место в списке самых востребованных профессий в РФ занял промышленный альпинист.

Прирост зарплатных предложений для промышленных альпинистов в третьем квартале 2023 года составил 26 процентов ко второму кварталу, их средняя заработная плата достигла 105 108 рублей.

На втором месте в списке - водитель автобуса. Прирост зарплат составил 25 процентов, до 71 568 рублей. Замыкает тройку лидеров упаковщик с приростом в 25 процентов и средней зарплатой в 63 047 рублей.

В топ-5 самых востребованных профессий также вошли штукатур (плюс 20 процентов, до 68 367 рублей) и плотник (плюс 19 процентов, 71 344 рубля).

Ниже в списке встречаются сантехник (плюс 17 процентов, 57 766 рублей), дорожный рабочий (плюс 17 процентов, 63 447 рублей) и шиномонтажник (12 процентов, 68 932 рубля).

Общий прирост средних зарплатных предложений в третьем квартале составил 14 процентов.

Ранее эксперты «Авито Работы» выяснили, что в августе самой высокооплачиваемой вакансией в России стала вакансия комбайнера - на крупном астраханском предприятии ему были готовы платить 420–500 тысяч рублей в месяц. Предложение предполагает сезонную работу с официальным трудоустройством, проживанием, оплатой проезда и трехразового питания.

На втором месте - вакансия детского стоматолога в Новокузнецке с зарплатой в 330–500 тысяч рублей в месяц.