Туроператоры рассказали о ценах на отдых в Сочи в октябре

Эксперты Ассоциации Туроператоров России (АТОР) рассказали о ценах на недельные туры в Сочи в октябре. Об этом сообщается на сайте ассоциации.

Согласно сообщению туроператоров, туры с завтраком, а также тарифом «всё включено» подешевели на 20-40%, если сравнивать с летними ценами. Кроме того, выгодным отдых в Сочи в октябре назвали представители компаний «Интурист», Coral Travel, FUN&SUN, «Мультитур», «Русский Экспресс», АЛЕАН, PEGAS Touristik и PAC Group. Эксперты сходятся во мнении, что большинство сочинских отелей запускают в это время года сезонное снижение цен, что может привести к ситуации, когда проживание может выйти даже дешевле, чем перелет.

В компании Coral Travel уточнили, что цена на семидневный тур в бюджетный адлерский отель начинается от 13 тысяч рублей на двоих (с заездом 10 октября без учёта питания и перелета). При этом билеты на двоих из Москвы в Сочи и обратно обойдутся в 22 тысячи рублей в эти же даты.

Такое положение дел объяснили представители компании FUN&SUN. Согласно их данным, цены в сочинских отелях в октябре приближены к маю или началу июня.