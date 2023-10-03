Россиянам напомнили о необходимости заплатить один из видов налога до декабря

Ежегодный налог на недвижимость является одним из ключевых налогов для физических лиц в России, отметил научный сотрудник кафедры экономики инноваций экономического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова Евгений Буянов. В беседе с «Лентой.ру» он напомнил о необходимости его оплаты в установленный срок.

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По словам экономиста, размер налога на недвижимость физических лиц регулируется региональными законами, но в большинстве регионов он составляет от 0,1 до 2 процентов от кадастровой стоимости объекта.

Налог на недвижимость должен быть уплачен до 1 декабря текущего года. Тем не менее сроки оплаты могут быть уточнены в уведомлении о налогообложении, которое направляется налогоплательщику, - Евгений Буянов

При неуплате налога в установленные сроки начисляются пени, предупредил Буянов. Кроме того, в случае продолжительного невыполнения обязанности, органы Федеральной налоговой службы могут обратиться в суд с иском о взыскании налога с должника.

«Ряд категорий граждан имеют право на льготы при уплате налога на недвижимость. К таким категориям могут относиться, например, ветераны, инвалиды, многодетные семьи и другие. Конкретный перечень льгот и размеры льгот устанавливаются законодательством регионов Российской Федерации, поэтому могут различаться в зависимости от региона», — рассказал собеседник «Ленты.ру».