ВТБ выявил новую мошенническую схему

"Получая такие сообщения, человек начинает нервничать и в стрессовой ситуации готов приложить все усилия, чтобы защитить свои деньги. Однако надо понимать, что ваши деньги могут храниться только на том счете, который вы физически открывали в обслуживающем вас банке. Поэтому в любом случае советуем всегда перепроверять информацию либо у своего работодателя, либо самостоятельно позвонив в банк по официальным контактным данным, например, по номеру 1000", - указал эксперт, слова которого приводятся в сообщении ВТБ.