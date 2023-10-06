Комиссии за переводы от юрлиц и ИП физлицам могут ограничить

В Госдуму внесен законопроект, устанавливающий размер комиссии за безналичные переводы от юрлиц физлицам на одном уровне с комиссией за переводы между юрлицами, пишет «Коммерсантъ». Так, в пояснительной записке говорится, что сейчас юрлица и индивидуальные предприниматели (ИП) при переводах средств физлицам платят банкам комиссии в размере 2–15% при превышении в среднем накопленной суммы в 200 тысяч рублей за месяц. Однако комиссии при переводах средств между счетами юрлиц и ИП «составляют 20–100 рублей за операцию вне зависимости от накопленной суммы либо частоты переводов в месяц».

Депутаты считают, что такую разницу в комиссиях за операции одного вида нельзя обосновать экономически или борьбой с отмыванием денежных средств. Как рассказал «Коммерсанту» автор законопроекта депутат Владислав Резник, создается ситуация, когда банки, «противодействуя повышенными комиссиями сомнительным операциям, фактически за повышенную плату сами участвуют в них», а ЦБ этому не препятствует.

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По словам партнера юридической компании «Генезис» Василия Сосновского, суды отмечали, что взимаемая банком комиссия представляет собой не оплату услуг (ст. 851 ГК РФ), а меру ответственности, так как никаких иных услуг, кроме тех, которые указаны в тарифном плане и связаны с проверкой документов банком, при начислении комиссии по ставке 10% не оказывается. Столь высокие тарифы банки объясняют «как меру соблюдения положений закона борьбе с отмыванием», добавляет юрист.

Заместитель главы Национального совета финансового рынка Александр Наумов подчеркнул, что повышенные комиссии применяются в зависимости от сути и содержания операций, а также расходов банка на их проведение.

«Распространены комиссии, связанные со сроками нахождения средств на счете, например, если клиент получил средства из другой организации безналично и сразу пытается их обналичить. Также если у клиента не зарплатный проект, то банк может установить лимит снятия со счета суммы без комиссии, а свыше лимита — с комиссией», — добавил он.